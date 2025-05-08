نعرض لكم الان تفاصيل خبر دونالد ترامب: الاتفاقية مع المملكة المتحدة شاملة وكاملة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 مايو 2025 09:14 مساءً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاقية مع المملكة المتحدة اتفاقية “شاملة وكاملة”.

من المقرر أن توقّع بريطانيا اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، لتصبح بذلك أول دولة تُبرم مثل هذه الاتفاقية بعد إعلان أكبر اقتصاد في العالم فرض رسوم جمركية متبادلة صارمة على الحلفاء والخصوم على حد سواء في أبريل.

ومن المرتقب أن يعقد البيت الأبيض مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة اليوم الخميس، من المكتب البيضاوي.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس: “الاتفاقية مع المملكة المتحدة شاملة وكاملة، وستعزز العلاقات بين البلدين لسنوات عديدة مقبلة”.

وأضاف: “نظرًا لتاريخنا المشترك وولائنا المتبادل، يُشرّفنا أن تكون المملكة المتحدة أول من نعلن معه اتفاقية. العديد من الصفقات الأخرى، التي بلغت مراحل متقدمة من التفاوض، ستتبع قريبًا!”

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من جانبه، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لشبكة CNBC: “الولايات المتحدة حليف لا غنى عنه لأمننا الاقتصادي والوطني. المحادثات بشأن الاتفاق التجاري بين بلدينا تتقدم بسرعة، وسيُدلي رئيس الوزراء بتصريح لاحق اليوم لتحديث الرأي العام”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” أول من أشار إلى أن إعلانًا مشتركًا سيصدر بين البلدين يوم الخميس.

يُذكر أن بريطانيا، التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، نَجت من الرسوم الجمركية المرتفعة التي أُعلن عنها في “يوم التحرير”، رغم استمرار فرض الضريبة الأساسية البالغة 10%.

وفي 15 أبريل، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن لدى المملكة المتحدة “فرصة جيدة” لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مضيفًا: “أعتقد أن هناك إمكانية قوية للتوصل إلى صفقة ممتازة تخدم مصالح البلدين”.

مع ذلك، بدا ترامب يوم الثلاثاء مناقضًا لتصريحات بعض مسؤولي البيت الأبيض، حين قال إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى “توقيع صفقات” مع شركائها التجاريين، رغم تأكيد كبار مسؤولي إدارته على أن الاتفاقات التجارية تُمثل أولوية قصوى.

وقال ترامب: “لسنا بحاجة لتوقيع صفقات، بل عليهم هم أن يوقعوا صفقات معنا، إنهم يريدون حصة من سوقنا، ونحن لا نرغب بحصة من سوقهم”.