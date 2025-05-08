وزير قطاع الأعمال: فرص واعدة أمام المستثمرين لتعظيم العوائد…

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 مايو 2025 09:14 مساءً - أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، على حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير أداء الشركات التابعة وتحسين الأداء وتعظيم العوائد على الأصول.

جاء ذلك، خلال استقبال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، السفير لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا لدى القاهرة والوفد المرافق له، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وتم عقد اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وشهد اللقاء استعراضا لمجالات عمل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من فرص الاستثمار المتاحة والشراكة الممكنة بين الشركات التابعة والجانب الإندونيسي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد شيمي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإندونيسيا، مشيراً إلى أهمية العمل على تطويرها وتعزيز التعاون لاسيما في مجالات التصنيع والتجارة والاستثمار، في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام.

تابعنا على | Linkedin | instagram

من جانبه، أعرب السفير الإندونيسي عن اهتمام بلاده بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات متعددة وتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير مشروعات تعود بالنفع على الطرفين وتدعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وموقع جغرافي متميز.