ميرسك: الرسوم الجمركية ستقيد أحجام سوق الحاويات العالمي

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 مايو 2025 06:14 مساءً - سي ان بي سي _ حققت شركة ميرسك العالمية للشحن البحري نتائج مالية أعلى من التوقعات في الربع الأول من العام الجاري، لكنها حذرت من أن المستوى الحالي للتعرفات التجارية بين أمريكا والصين قد يقيد أحجام سوق الحاويات العالمي.

وكشفت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.71 مليار دولار، في أول 3 أشهر من العام الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 70% من مستويات 1.59 مليار دولار المسجل في نفس الفترة من العام الماضي. كما أنه أعلى من التوقعات البالغة 2.57 مليار دولار.

وأبقت ميرسك على الإرشادات التوجيهية للعام 2025، عند أرباح تتراوح ما بين 6 مليارات و9 مليارات دولار. لكن مجموعة الشحن خفضت توقعاتها لسوق الحاويات العالمية لهذا العام بسبب تزايد الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.

ويأتي إعلان ميرسك عن النتائج المالية للعام الجاري في الوقت الذي تواصل فيه صناعة الشحن التنقل في مشهد معقد أثارته حرب التعرفات الجمركية التي أثارها دونالد ترامب.

وتشمل خطة ترامب الراهنة رسوماً جمركية بنسبة 145% على السلع الواردة من الصين.

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وفي هذا الصدد يقول الرئيس التنفيذي لـMaersk فينسنت كليرك في تصريحات لـCNBC إن الربع الأول من العام الجاري شهد استمراراً في مستويات الطب القوية والاقتصاد القوي للغاية الذي شهدناها العام الماضي.

وفي تصريحات منفصلة نقلتها ، قال إن تبعات الاتفاق بين أمريكا والحوثيين غير مؤكدة تماما ونتوقع أن يظل البحر الأحمر مغلقا أمام حركة الشحن طوال 2025.