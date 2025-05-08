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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك تتوقع أن يظل البحر الأحمر مغلقا أمام حركة الشحن طوال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 مايو 2025 05:12 مساءً - العربية نت _ أعلنت شركة ميرسك العالمية للشحن في بيان اليوم، أنها تتوقع أن يظل البحر الأحمر مغلقا أمام حركة الشحن الدولية طوال 2025.
جدير بالذكر، أن العديد من شركات الشحن الدولية قد أعلنت عن استمرارها في تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى تمديد أوقات العبور من 10 إلى 15 يومًا.
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