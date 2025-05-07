مدبولي يكلف وزير البترول بفتح تحقيق عن أزمة البنزين وتعريف…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 مايو 2025 11:17 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى أنه تواصل بصورة فورية مع المهندس كريم بدوي وزير البترول ، وكلفه بفتح تحقيق مُتكامل، شأن أزمة البنزين التي أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية.

وطالب مدبولي وزير البترول بالوصول والتعرف على مُختلف التفاصيل الخاصة بهذه المشكلة، مُؤكداً أنه سيتم الإفصاح عما تصل إليه التحقيقات، وتعريف المواطنين بمختلف الملابسات، هل هناك شحنة معينة كان بها مشاكل، أو أن هناك خطأ ما حدث، أو وجود خلل في عمليات التكرير.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن جزءًا من المواد البترولية يتم استيرادها من الخارج مُكررة بالفعل، أو يتم استيراد زيت خام وتكريره في معامل التكرير المصرية الوطنية.

ولفت مدبولي إلى أنه يتم حاليًا مُراجعة مُختلف الإجراءات والخطوات التي حدثت على مدار الفترة القليلة السابقة، مُجدداً الإشارة إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والتحقيقات سيتم الإعلان للمواطنين بمُختلف النتائج والحقائق التي تسببت في حُدوث هذه المشكلة.