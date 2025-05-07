وزير التموين: الإعداد لإقامة شوادر عيد الاضحى بداية من 20…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 مايو 2025 11:17 مساءً - محمد أحمد_ قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم يوم 20 مايو الجاري بدء الاستعدادات لإقامة شوادر عيد الاضحي المبارك لتوفير الخراف الحية واللحوم الطازجة بأسعار تنافسية ومن المتوقع تمام انتشارها حتي حلول عيد الأضحي.

وأضاف فاروق خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، أنه تم التعاقد على توريد كمية 55 ألف رأس حية سوداني وجيبوتي، كما انه تم التعاقد على 4 ألاف طن من الدواجن المجمدة وجاري توريدها، بخلاف بخلاف صكوك الاضاحي بالتعاون مع وزارة الاوقاف.