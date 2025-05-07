وزير التموين: 3 مليارات جنيه قيمة السلع المدعمة شهريا بواقع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 مايو 2025 10:16 مساءً - محمد أحمد_ كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات تموينية بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه شهريًا، بإجمالي 36 مليار جنيه سنويًا

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، أنه سيتم الصرف عبر أكثر من 40 ألف منفذ تشمل 1070 جمعية استهلاكية وقرابة 30 ألف بدال تمويني، إلى جانب مشروع “جمعيتي” الذي يضم نحو 8000 منفذ إضافي، فضلاً عن السيارات المتنقلة.

وفي وأوضح وزير التموين، أن الدولة تدعم السوق المحلي شهريًا بـ750 ألف طن من القمح، و65 ألف طن سكر، و5 آلاف طن من الزيت، فيما تصل معدلات إنتاج الخبز المدعوم إلى 280 مليون رغيف يوميًا.

كما كشف عن صرف 3.8 مليار جنيه من المنحة الرئاسية لدعم المواطنين، والتي تم مدها حتى نهاية مايو الجاري، ضمن إجمالي منحة بقيمة 4 مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية.