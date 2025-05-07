وزير التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح محلي منذ بداية الموسم

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 مايو 2025 10:16 مساءً - محمد أحمد_ أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إرتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى 1.5 مليون طن، منذ بدء الموسم .

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، إلي وجود سعات تخزينية حالية تصل إلى 3.4 مليون طن قابلة للزيادة إلى 3.6 مليون طن باستخدام كافة الصوامع المتاحة.

وكشف وزير التموين، عن وجود خطة مستقبلية معتمدة من مجلس الوزراء لرفع السعة التخزينية إلى 6 ملايين طن.

وفيما يتعلق بالإحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية قال ” فاروق” ، إنه آمن ومستقر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد في إدارتها للمخزون على أسس علمية وفترات تخزين مدروسة تضمن توازن الكميات المتاحة دون زيادة أو نقصان غير مبرر.

وأوضح الوزير، أن متوسط الاحتياطي العام يغطي نحو 6 أشهر، مع تفاوت في مدة الاحتياطي بين السلع، حيث يصل احتياطي السكر إلى 14.1 شهرًا، والزيت إلى 3.7 شهرًا، والدواجن المجمدة 6.1 شهر، بينما يغطي احتياطي اللحوم الطازجة 5.5 شهر.

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وأضاف الوزير أن الحكومة تتابع المخزون الإستراتيجي بشكل لحظي وليس فقط أسبوعيًا أو شهريًا، بفضل الربط التكنولوجي مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما يتيح رؤية دقيقة لحالة المخزون ومعدلات الاستهلاك.