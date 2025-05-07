مال وأعمال

وزير التموين: تنفيذ 227 حملة تفتيش على محطات الوقود خلال…

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  • وزير التموين: تنفيذ 227 حملة تفتيش على محطات الوقود خلال… 4/5
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: تنفيذ 227 حملة تفتيش على محطات الوقود خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 مايو 2025 10:16 مساءً - محمد أحمد_ أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول والجهات المعنية، نفذت 227 حملة تفتيش على محطات الوقود خلال اليومين الماضيين، في إطار متابعة جودة البنزين المطروح بالسوق.

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وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء،  إلى أن عينات البنزين أُرسلت إلى وزارة البترول للتحليل، موضحًا أن نتائج الفحص المبدئي لم تسفر عن أي مؤشرات سلبية، وأنه سيتم الإعلان عن أي نتائج لاحقة بشفافية تامة.

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وأضاف الوزير أن هناك تعاونًا مستمرًا وعلى مدار الساعة مع وزير البترول، للاطلاع على أحدث تقارير المحطات، مشددا على أن خطة الوزارة تشمل فحص جميع المحطات دون استثناء.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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