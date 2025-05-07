نعرض لكم الان تفاصيل خبر 20 إجراء أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» في مسار الثقة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 مايو 2025 09:18 مساءً - أكدت مصلحة الضرائب المصرية، إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة ومن ثم الاستفادة من بنودها، مشيرة إلى دعم أحمد كجوك وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنودها على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.

1) نظام ضريبي متكامل ومبسط ومُحفِّز لأي مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا

2) وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة

3) تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضي

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4) آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة

5) آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التى لا تتعلق بمستحقات ضريبية

6) السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات

7) تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين

8) مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا

9) منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية

10) التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية

11) تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه

12) النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها

13) وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين

14) تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقي الشكاوي والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا

15) تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية

16) إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد

17) توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط

18) جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام

19) تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين

20) أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.