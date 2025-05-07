وزير التموين: طرح السكر بسعر 30 جنيها وانخفاض أسعار البيض…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 مايو 2025 09:18 مساءً - محمد أحمد_ أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع عدد أسواق اليوم الواحد إلى 300 سوق، إضافة إلى 250 سوقًا دائمًا بالتنسيق مع المحافظين، بهدف تقريب السلع للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وشدد فاروق، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الادارية، على أن الوزارة تؤمن بحرية السوق، ولا تتدخل بقرارات تحدّ من المنافسة، و تسعى إلى زيادة المعروض كوسيلة لضبط الأسعار.

وأشاد وزير التموين بدور القطاع الخاص في دعم تلك الجهود، والتعاون من أجل توفير السلع بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن طرح السكر بسعر 30 جنيهًا والزيت بـ52 جنيهًا في المنافذ، جاء بعد مشاورات موسعة مع كبار المنتجين لضبط هوامش الربح.

كما أوضح أن أسعار البيض انخفضت إلى 120 جنيهًا، والدواجن إلى 125 جنيهًا للكيلو، ضمن جهود السيطرة على الأسعار.

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وقال الوزير إن الأسعار قد تختلف من منفذ إلى آخر، إلا أن الوزارة تعمل على توسيع رقعة التوزيع، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية على المخابز لضمان جودة رغيف الخبز وتثبيت سعره. واختتم بالتأكيد على أن الدور الرقابي الأكبر يقع على عاتق المواطن، من خلال متابعته اليومية للأسواق وتعاونه مع الأجهزة المختصة.