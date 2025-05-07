نعرض لكم الان تفاصيل خبر مد فترة التقدم على 332 وحدة صناعية جاهزة للمستثمرين حتى 22… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 مايو 2025 08:08 مساءً - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مد فترة التقديم على 332 وحدة صناعية جاهزة للمستثمرين بـ 10 محافظات لمدة أسبوع، والتي دعت الوزارة المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لتمتد فترة شراء كراسات الاشتراطات وتلقي الطلبات حتى يوم 22 مايو 2025.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن ذلك يأتي استجابة لطلبات المستثمرين وبما يتيح فرصة أكبر ومزيدًا من الوقت أمام المستثمرين الجادين للتقدم على الوحدات المطروحة واستيفاء الدراسات والمستندات المطلوبة، ما يعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى الفرص الصناعية المتاحة.

كما قررت الوزارة طرح 8 وحدات صناعية شاغرة إلحاقًا لهذا الطرح بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي في مدينة بدر، بنظام التمليك بأنشطة دباغة جلود وصناعة غراء ليكون التقدم عليها بدءًا من يوم 7 وحتى يوم 22 مايو الجاري.

وتأتي هذه الطروحات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص.

ويتم طرح الوحدات الصناعية داخل المجمعات كاملة التجهيزات والمرافق، إلكترونيًا لأول مرة من خلال بوابة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg ، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعًا لصغار المستثمرين الجادين للبدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية.

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يذكر أن الوحدات الشاغرة المعلن عنها تم طرحها بنظام التمليك في 10 مجمعات صناعية بكل من مجمع بياض العرب ببني سويف (19 وحدة ) ومجمع عرب العوامر باسيوط (38 وحدة) ومجمع هو بقنا (84 وحدة) و غرب جرجا بسوهاج (19 وحدة) ومجمع المطاهرة بالمنيا (3 وحدات ) والبغدادى بالاقصر (10 وحدات ) ومجمع الجنينة والشباك باسوان (146 وحدة بنظامي التمليك او حق الانتفاع لاهالي نصر النوبة) والمجمع المعدنى بالفيوم (وحدتين) فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر (8 وحدات ) ، ومجمع مرغم 2 بالاسكندرية (3 وحدات).

وتشمل أنشطة متنوعة تضم صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهزة وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود ، وبمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 144 م2 و 792 م2 وبتيسيرات مالية وإجرائية كبيرة .

وتؤكد وزارة الصناعة أنها ماضية في تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى تحفيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، وتحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للاستثمارات، مع التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الصناعي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وفيما يتعلق بالوحدات المطروحة بالمرحلة الثانية في مدينة الجلود بالروبيكي، فتتراوح مساحاتها بين ما يقرب من 74 م2، و546 م2 ويتميز الطرح أيضا بتيسيرات مالية غير مسبوقة للمستثمرين وبأسعار تنافسية، حيث انه وفقا للهيئة العامة للتنمية الصناعية فقد تم تسعير المصانع المطروحة على أساس التكلفة الفعلية للمرافق والانشاءات، وبتيسيرات في السداد وذلك فضلا عن توفير حلول تمويلية لشراء الآلات والمعدات ورأس مال العامل.

كما يعد من أهم المزايا التصديرية الفريدة التي تتمتع بها المدينة حصول المشروعات القائمة داخل الروبيكي على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات للمنتجات المصدّرة، كما يتميز الطرح الحالي بانه أتاح للمستثمر إمكانية التقدم على أكثر من مصنع وذلك لاستيعاب حجم المشروع الخاص به.