مال وأعمال

الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. و«المالية» تصرف…

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  • الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. و«المالية» تصرف… 3/10
  • الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. و«المالية» تصرف… 4/10
  • الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. و«المالية» تصرف… 5/10
  • الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. و«المالية» تصرف… 6/10
  • الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. و«المالية» تصرف… 7/10
  • الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. و«المالية» تصرف… 8/10
  • الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. و«المالية» تصرف… 9/10
  • الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. و«المالية» تصرف… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. و«المالية» تصرف… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 مايو 2025 08:08 مساءً - استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، آخر المستجدات الخاصة بمتابعة ملف توريد محصول القمح، حيث أشار إلى أنه تم حتى الآن توريد 1.4 مليون طن، وأن اليوم شهد أعلى رقم تم توريده، حيث وصل حجم التوريد إلى 130 ألف طن، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيادة في حجم المورد من المحصول.

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وفي ذات السياق، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه تم صرف المليارات الثلاثة الخاصة بمزارعي محصول القطن، وهناك بعض الإشكاليات البسيطة يتم إيجاد حلول لها مع الوزراء المعنيين.

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من جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وما تم خلاله من مناقشة واستعراض عدد من المقترحات التي تدعم تنمية هذا القطاع الواعد، منوها في هذا الصدد إلى أن وزارة الإسكان قامت بالفعل بتحويل التكلفة المالية المطلوبة لإنشاء المنصة العقارية، وذلك لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تتولي هذا الملف حالياً.

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وأضاف وزير الإسكان: يتم التنسيق الكامل مع وزير العدل بشأن التسجيل المبدئي للوحدات السكنية، لافتا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن تصور نهائي بهذا الشأن.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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