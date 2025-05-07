مشروع جديد لإنتاج مواد التعبئة والتغليف في السخنة باستثمارات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 مايو 2025 04:14 مساءً - شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، مراسم توقيع مشروع “شركة “فتوح الكويت”، والذي يٌقام داخل نطاق المطور الصناعي “شركة التنمية الرئيسية – MCD”،بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع، وباستثمارات 1.7 مليون دولار.

بهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لإنتاج مواد التعبئة والتغليف، وقام بتوقيع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، وأحمد فتحي، مدير شركة فتوح الكويت العالمية.

وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف الهيئة في استقطاب الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وتنفيذ مشروعات صناعية تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد في عدد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مستثمرين ذوي خبرة ورؤية تنموية تعزز من الثقة في مستقبل المنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف جمال الدين، أن موقع المشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة بالقرب من ميناء السخنة، يخدم أهداف المشروع في تصدير 90% من الإنتاج، مؤكدًا على التزام الهيئة بتوفير بيئة استثمارية محفزة من خلال البنية التحتية المتطورة، والتيسيرات المقدمة للمستثمرين، والتكامل مع منظومة النقل والموانئ الحديثة التي يتم العمل على تطويرها باستمرار.

جدير بالذكر، أن شركة الكويت العالمية تأسست كشراكة مصرية كويتية ولديها خبرة 18 عام في مجال توزيع وتوريد المواد الاستهلاكية، كما أن المصنع الذي سيقام بالمنطقة الصناعية بالسخنة يتم تنفيذه بالشراكة مع شركة صينية متخصصة في هذا المجال، ويوفر المشروع في مرحلته الأولى 30 فرصة عمل.