نعرض لكم الان تفاصيل خبر “صان مصر“ تبرم تعاقدات جديدة بقيمة 15.5 مليار جنيه في 2024… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 مايو 2025 03:14 مساءً - حققت شركة مصر للصيانة (صان مصر)، إيرادات بقيمة 12.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة 44% عن عام 2023، إلى جانب إبرام تعاقدات جديدة بقيمة 15.5 مليار جنيه، بزيادة 41%.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية العامة لشركة مصر للصيانة (صان مصر)، أن ما حققته الشركة من زيادة في حجم أعمالها بالأسواق الخارجية يمثل تطوراً إيجابياً ، مشددا على أهمية العمل على زيادة التوسع الخارجي كأحد الأهداف المهمة خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم القيمة التنافسية للشركة واستثمارها.

كما أشار الوزير إلى أن العمل داخل مصر في قطاعات متنوعة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، يعد إضافة قوية لحجم أعمال الشركة ويعزز من مكانتها بالسوق المحلي.

وأكد الوزير أهمية الاستمرار في الالتزام بمنظومة السلامة والصحة المهنية، مشيدًا بالإجراءات المتميزة التي تطبقها الشركة في هذا المجال، مؤكداً أهمية الاستمرار فيها.

وأشار بدوي إلى أن الوزارة تدعم بقوة شركة صان مصر لتحقيق نقلة نوعية في أدائها مؤكدًا أن العمل في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك يمثل احد الفرص الإيجابية الداعمة للتطوير.

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ووجه الوزير الشكر والتقدير للعاملين بالشركة وإدارتها على ما بذلوه من جهد متميز، مشيداَ بما تحقق من أداء إيجابي خلال العام.

30 مليون ساعة عمل آمنة للشركة في 2024

وخلال استعراضه لأهم نتائج الاعمال ومؤشرات الأداء في عام 2024 ، أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة (صان مصر)، أن الشركة نجحت في الحفاظ على ريادتها في تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائها وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة رغم التحديات الإقليمية والعالمية ، محققة 30 مليون ساعة عمل آمنة دون تسجيل أي حوادث تسببت في وقت ضائع.

ودولياً ، واصلت صان مصر تواجدها للعام الثالث ضمن قائمة أكبر المقاولين الدوليين الصادرة عن مؤسسة ENR الأمريكية ، وحققت تقدماً في خطوط الأنابيب باحتلالها المرتبة العشرين عالمياً، والثالثة محلياً ، كما نجحت في تنمية حجم اعمالها القابلة للتنفيذ إلى 30.7 مليار جنيه حتى عام 2049.

وأضاف أن صان مصر تعمل وفق رؤية مستمدة من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، مستهدفة تنفيذ إجراءات لتوسيع مجالات اعمالها داخل مصر وخارجها واستحداث أنشطة جديدة تتصل بمجالات عملها .

وأكد أن الشركة نجحت في تعزيز مكانتها من خلال تنفيذ حزمة مشروعات كبرى داخل قطاع البترول وخارجه، في مجالات الصيانة الشاملة والتخصصية ، والتطوير والمشروعات ، وتوليد وبيع الكهرباء ، مع الالتزام الكامل بالجودة والسلامة و الحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات، وإنجاز الأعمال في توقيتاتها المحددة انعكاساً لمحاور استراتيجية الوزارة .

التوسع في أعمال الصيانة بقطاع البترول وقطاعات الدولة

وأشار إلى استمرار ريادة الشركة بمجال الصيانة الشاملة في شركات قطاع البترول مثل العامة للبترول، ودمياط لإسالة الغاز، والفرعونية، وبتروبل، والمصرية للتكرير، والبتروكيماويات المصرية، كما شاركت في الصيانة الشاملة لمصفاة تكرير ميدور ، إلى جانب اعمال الصيانة خارج القطاع في منشآت حيوية كمطار القاهرة الدولي .

كما استعرض توسع الشركة خارج نطاق صناعة البترول في قطاعات حيوية كقطاع الكهرباء والتعدين والأسمدة وغيرها .

وفي الصيانة التخصصية، أوضح أن الشركة تميزت في عمرات التوربينات والضواغط وتحديث أنظمة التحكم الآلى لشركات الإنتاج والتكرير ، و تنفيذ نظام الحماية الكاثودية للمنصات البحرية بحقل رأس بدران.

كما قامت الشركة بصيانة وتشغيل منشآت حكومية منها مقر القيادة الاستراتيجية، مجمع الوزارات ، مجلس الوزراء، ومجلس النواب، و مباني شركات قطاع البترول، البنوك، مستشفيات وزارة الصحة، وجامعة الجلالة.

وأشار الى ما نفذته صان مصر من أعمال إقامة مشروعات متخصصة في مقدمتها مجمع مشتقات الميثانول بدمياط ، كما أشار إلى تميز الشركة في مجال المشروعات البيئية و شملت استغلال غاز الشعلة لتوليد الكهرباء بمنطقة كلابشة التابعة لشركة خالدة مما قلل الانبعاثات الكربونية ، وتنفيذ محطة مينيس نيو بالشركة ذاتها لخفض استهلاك الديزل والانبعاثات، ومحطة كهرباء بقدرة 26 ميجاوات لمصنع الالواح الخشبية ( ووتك ) لتقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء ، وهو المشروع الذي نال إشادة شركة Rolls-Royce كنموذج للاستدامة في إفريقيا.

كما أنشأت الشركة محطة معالجة متطورة للمياه المصاحبة بحقول عجيبة، ومحطة لمعالجة مياه الصرف بشركة البتروكيماويات المصرية، ومشروع الطاقة الشمسية بشركة جاسكو ، لافتا في الإطار ذاته إلى توسع الشركة في مشروعات توليد الكهرباء لشركات قطاع البترول ، و تنفيذ أعمال إنذار ومكافحة الحريق داخل وخارج القطاع مثل مطار القاهرة الدولي.

وساهمت صان مصر في مشروعات الاتصالات والتحكم، كدعم الاتصالات لقطاع البترول عبر القمر الصناعي المصري طيبة سات ، وتنفيذ أنظمة مركز القيادة الاستراتيجي بالقطاع.

صان مصر تنجح في دخول السوق القطري وتعزز تواجدها بالعراق

وأوضح المهندس خالد إبراهيم أن شركة صان مصر تواصل توسعها الإقليم، حيث بلغ حجم أعمالها الخارجية 21% من إجمالي الأعمال، مع خطة طموحة لزيادته. لافتا إلى أن الشركة نجحت في دخول السوق القطري كأول شركة مصرية ، كما عززت تواجدها في العراق من خلال تنفيذ مشروعات الصيانة للمنشآت النفطية لصالح شركات عالمية كبرى مثل BP، إيني، وبتروتشاينا. وتستمر الشركة كذلك في تنفيذ أعمالها في الأردن وليبيا ، مستهدفة أسواق جديدة الفترة المقبلة.

وأكد أن صان مصر وكافة العاملين بها ملتزمون بتنفيذ استراتيجية الوزارة، وتطبيق معايير الجودة والسلامة والحوكمة و تطوير الموارد البشرية، والتحول الرقمي وتطوير المسار الوظيفي للمرأة. مشيرا إلى أنها من أوائل الشركات الموقعة على مبادئ تمكين المرأة من الأمم المتحدة، مما يعكس حرصها علي الاستعانة بالكوادر النسائية المتميزة لمواقع القيادة.