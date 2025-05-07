مال وأعمال

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحسين مناخ…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحسين مناخ… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 مايو 2025 01:12 صباحاً - دوت الخليج_ التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، ومن أبرزها تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحسين مناخ الاستثمار.

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وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات المصرية، سعياً لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، كما يأتي في إطار الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.

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وخلال اللقاء، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجهود الحالية التي يتم بذلها لتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، في ظل الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة، فضلاً عن إجراءات تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية لهم.

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وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي للشحنات، فضلاً عن متابعة جهود التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة والاستثمار المُوقعة معهم.

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كما شهد الاجتماع مُتابعة انعكاس تلك الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار على تصنيف مصر وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الصلة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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