وزير الطيران: حريصون على مد جسور التواصل مع الدول الصديقة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 مايو 2025 09:17 مساءً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مرزازاده برويز، سفير جمهورية طاجيكستان لدى القاهرة، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطيران المدني.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني، عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر وطاجيكستان،، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعاون في قطاع النقل الجوي باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

وأوضح الحفني أن وزارة الطيران المدني حريصة على مد جسور التواصل مع الدول الصديقة، وفتح قنوات تعاون جديدة تسهم في تعزيز حركة السفر وتيسير الربط الجوي الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب مرزازاده برويز، سفير جمهورية طاجيكستان لدى القاهرة، عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة، حيث تُعد البوابة الأولى إلى القارة الأفريقية، ومركزاً إقليميًا للنقل الجوي والتواصل الحضاري والثقافي، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري خلال الفتره الاخيره .

كما رحّب ببدء تشغيل الرحلات الجوية بين طاجيكستان ومدينة شرم الشيخ بمعدل رحلة أسبوعيًا خلال الموسم الصيفى الحالى مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة توقيع اتفاقيه ثنائية للنقل الجوى بين الجانبين.

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وأعرب عن أمله في أن يشمل التعاون المستقبلي تشغيل خط طيران منتظم بين العاصمة دوشانبي والقاهرة، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة والسفر وتعزيز أواصر التقارب بين الشعبين الصديقين.