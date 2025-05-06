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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يوجه بتسريع تطوير الزيوت المستخلصة وزيادة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 مايو 2025 09:17 مساءً - محمد أحمد_ وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تسريع خطوات التحديث ورفع كفاءة خطوط الإنتاج في شركة الزيوت المستخلصة، إلى جانب التوسع في أنشطة الشركة لتشمل مجالات جديدة تواكب احتياجات السوق وتدعم تنافسية المنتج المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع المهندس محمود حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة جهود تطوير القطاع وتحقيق وفرة في السلع الاستراتيجية.
وناقش الوزير الموقف الحالي لإنتاج الشركة من الزيوت، وأهمية زيادة الكميات المطروحة في الأسواق، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين. كما أكد التزام الوزارة بمواصلة التنسيق مع الشركات الوطنية لتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية، وضمان جودتها وسهولة توافرها.
وشدد وزير التموين على أهمية العمل وفق رؤية واضحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار في السوق يعتمد بشكل أساسي على كفاءة أداء الشركات التابعة واستجابتها للمتغيرات الاقتصادية.
وأكد ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ خطط التطوير والتوسع، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
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من جانبه، أكد المهندس محمود حجازي، رئيس شركة الزيوت المستخلصة، التزام الشركة بدعم جهود الوزارة في توفير منتجات آمنة وعالية الجودة، مع الاستعداد الكامل للتوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
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