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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: إجراءات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 مايو 2025 07:12 مساءً - كشف المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن إجراءات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج، وتنمية وإنتاج البترول والغاز المكتشف، ومشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية وسلامة البيئة، وكذلك توفير الموارد التمويلية اللازمة لتوفير احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
جاء ذلك، خلال عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعه برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وبمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
شارك الحضور، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي ، وممثلى وزارة المالية.
وأوضح بدوي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والعمل التكاملى مع جهات الدولة لاستدامة قطاع البترول في أداء دوره المنوط به في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية لشركاء الاستثمار لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز بما في ذلك سداد الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يحقق المنافع الاقتصادية للدولة والشريك الأجنبي، إلى جانب العمل على توفير الفاتورة الاستيرادية من الوقود للوفاء باحتياجات السوق المحلي.
ووجه وزير البترول والثروة المعدنية الشكر للسادة الوزراء المشاركين في الاجتماع على العمل التكاملى كفريق عمل واحد والتعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة، لدعم دور الوزارة في مواجهة التحديات وزيادة الإنتاج المحلي.
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