نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: 70 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب المحلية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 مايو 2025 07:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 70 جنيها، ليسجل عيار 21 مستوى 4810 جنيهات، وبلغ الجنيه الذهب 38480 جنيها.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، بنحو 40 دولارًا، لتسجل 3377 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 5497 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 4123 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 3207 جنيهات.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق بقيمة 105 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4635 جنيهًا، واختتم حول 4740 جنيهًا.

في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 96 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3241 دولارًا، واختتمت حول 3337 دولارًا.

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أوضح إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية جاء مدفوعًا بارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، لتلامس أعلى مستوياتها في أسبوعين، بفعل التوترات الجيوسياسية، وترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ما عزز من الطلب على الملاذ الآمن.

وأضاف أن تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي وتذبذب المؤشرات الاقتصادية، يعززا من جاذبية الذهب والفضة على المدى القريب.

ويتوقع كثير من المحللين أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع غدًا الأربعاء، وسط ضغوط سياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرروة خفض أسعار الفائدة.

وذكرت بلومبرج، أن بورصة شنغهاي للذهب تخطط لتوسيع شبكة مستودعاتها إلى هونج كونج، مما يساعد على تعزيز مكانة منتجاتها المقومة باليوان، بما في ذلك المعدن النفيس خارج الصين القارية.

في حين قال بنك جولدمان ساكس، إن مشتريات البنوك المركزية القوية من الذهب، وتباطؤ إنتاج الطاقة الشمسية في الصين، وارتفاع مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، عوامل من المرجح أن تُبقي أداء الذهب مرتفعة خلال الفترة المقبلة.