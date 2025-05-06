مال وأعمال

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تعزيز التناغم بين السياستين…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تعزيز التناغم بين السياستين… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 مايو 2025 06:14 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي  على ضرورة استمرار و تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.

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جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري المصري، وأحمد كجوك وزير المالية.

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وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أطلع خلال الإجتماع على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع إستمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.

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وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً إستعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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