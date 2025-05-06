الصين تتفق مع البرلمان الأوروبي على رفع القيود عن التبادلات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 مايو 2025 05:12 مساءً - العربية نت _ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن الصين والبرلمان الأوروبي قررا رفع القيود على التبادلات التجارية بشكل كامل ومتزامن.

تشير التقارير إلى أن الطرفين اتفقا على إزالة القيود.

وذكر لين جيان أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، واجهت التبادلات بين المؤسسات التشريعية في الصين وأوروبا بعض التحديات بسبب أسباب معروفة. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، يعترف الطرفان بأهمية تعزيز الحوار والتعاون.

وأعرب لين جيان عن اعتقاد الصين وتوقعاتها أنه مع استئناف التبادلات الكاملة بين الهيئات التشريعية في بكين وأوروبا، سيتعمق التفاهم والتواصل المتبادل.

ومن المتوقع أن يعطي هذا التطور زخماً جديداً في النمو المستدام والصحي والمستقر للعلاقات الصينية الأوروبية.