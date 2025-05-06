- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تتفق مع البرلمان الأوروبي على رفع القيود عن التبادلات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 مايو 2025 05:12 مساءً - العربية نت _ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن الصين والبرلمان الأوروبي قررا رفع القيود على التبادلات التجارية بشكل كامل ومتزامن.
تشير التقارير إلى أن الطرفين اتفقا على إزالة القيود.
وذكر لين جيان أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، واجهت التبادلات بين المؤسسات التشريعية في الصين وأوروبا بعض التحديات بسبب أسباب معروفة. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، يعترف الطرفان بأهمية تعزيز الحوار والتعاون.
وأعرب لين جيان عن اعتقاد الصين وتوقعاتها أنه مع استئناف التبادلات الكاملة بين الهيئات التشريعية في بكين وأوروبا، سيتعمق التفاهم والتواصل المتبادل.
ومن المتوقع أن يعطي هذا التطور زخماً جديداً في النمو المستدام والصحي والمستقر للعلاقات الصينية الأوروبية.
تابعنا على | Linkedin | instagram
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تتفق مع البرلمان الأوروبي على رفع القيود عن التبادلات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.