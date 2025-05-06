مال وأعمال

الصين تتفق مع البرلمان الأوروبي على رفع القيود عن التبادلات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تتفق مع البرلمان الأوروبي على رفع القيود عن التبادلات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 مايو 2025 05:12 مساءً - العربية نت _ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن الصين والبرلمان الأوروبي قررا رفع القيود على التبادلات التجارية بشكل كامل ومتزامن.

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تشير التقارير إلى أن الطرفين اتفقا على إزالة القيود.

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وذكر لين جيان أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، واجهت التبادلات بين المؤسسات التشريعية في الصين وأوروبا بعض التحديات بسبب أسباب معروفة. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، يعترف الطرفان بأهمية تعزيز الحوار والتعاون.

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وأعرب لين جيان عن اعتقاد الصين وتوقعاتها أنه مع استئناف التبادلات الكاملة بين الهيئات التشريعية في بكين وأوروبا، سيتعمق التفاهم والتواصل المتبادل.

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ومن المتوقع أن يعطي هذا التطور زخماً جديداً في النمو المستدام والصحي والمستقر للعلاقات الصينية الأوروبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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