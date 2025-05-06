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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إبراهيم سرحان: كل الدعم لتطبيق حزمة «التسهيلات الضريبية»… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 مايو 2025 02:11 مساءً - أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أننا حريصون على تقديم الدعم اللازم لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وفقًا لأفضل المعايير التكنولوجية، على نحو يسهم في تحقيق مستهدفات وزارة المالية برؤيتها الجديدة، التى يتبناها أحمد كجوك، وزير المالية، وترتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع الضريبي، وتحفيزهم بشتى الطرق الممكنة للتوسع فى أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.
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وأوضح سرحان أننا جاهزون بحلول رقمية متطورة، تدفع مسار التيسير على المجتمع الضريبى، من خلال الإسهام الفعَّال في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وبناء نظام رقمي متكامل وشامل؛ بما يسهم فى تقديم خدمات ضريبية أسهل وأسرع للممولين.
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