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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطاع الخدمات في الصين يسجل أبطأ وتيرة نمو منذ 7 أشهر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 مايو 2025 12:16 مساءً - وكالات_ سجل نشاط قطاع الخدمات في الصين أبطأ وتيرة نمو منذ سبعة أشهر خلال شهر أبريل، وسط تراجع نمو الطلبات الجديدة مقارنة بشهر مارس ، متأثراً بحالة عدم اليقين الناتجة عن رسوم ترامب الجمركية.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 50.7 نقطة في أبريل، مقابل 51.9 في مارس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ سبتمبر الماضي، لكنه لا يزال أعلى من عتبة الـ 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
ورغم أن الاقتصاد الصيني سجل نمواً أقوى من المتوقع في الربع الأول بدعم من الحوافز الحكومية، إلا أنه لا يزال يواجه بعض المخاطر في القطاع العقاري، فضلاً عن تهديدات متصاعدة من الرسوم الجمركية الأمريكية.
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