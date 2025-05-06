- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الدوائية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 مايو 2025 12:16 مساءً - العربية نت _ يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الدوائية المستوردة إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة الدوائية المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع توقيع ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف تحفيز تصنيع الأدوية داخل الولايات المتحدة، من خلال تسهيل الإجراءات أمام شركات الأدوية لبناء منشآت إنتاج محلية جديدة.
ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، يوجّه الأمر التنفيذي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إلى تسريع إجراءات الموافقة على المصانع المحلية، عبر إزالة المتطلبات غير الضرورية، وتبسيط عمليات المراجعة، والتعاون المبكر مع الشركات المحلية لدعم جاهزية المنشآت الجديدة.
كما ينص الأمر أيضا على زيادة رسوم التفتيش على المصانع الأجنبية.
تابعنا على | Linkedin | instagram
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الدوائية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.