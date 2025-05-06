شركة «إم أو تي» تحقق 1.6 مليار جنيه إيرادات من استثمار أراضي…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 مايو 2025 12:16 مساءً - حققت شركة “إم أو تي” للاستثمار والتنمية، إجمالي إيرادات نشاط بقيمة 1.690 مليار جنيه في العام المالي 2024، بزيادة قدرها 275 مليون جنيه، مقارنة بعام 2023،،والذي بلغت فيه الإيرادات 1.415 مليار جنيه.

وترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية لشركة “إم أو تي” للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري لوزارة النقل وذلك عن العام المالي 2024.

وتم استعراض ابرز ما أنجزته الشركة خلال عام 2024 مثل مشروع إنشاء وتنفيذ محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، والتي تم افتتاحها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكتوبر 2024.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية مثل مشروع «تحيا مصر المنصورة»، داخل ارض الهابى لاند بمدينة المنصورة ومشروع دايموند تاور والمشروعات الاستثمارية على مستوى الجمهورية وكذلك اطلع الوزير واعضاء الجمعية العمومية على نتائج الشراكات مع الهيئات المختلفة مثل الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للانفاق وهيئة موانئ البحر الأحمر.

وأكد الوزير على ضرورة الاستمرار في الاستغلال الاستثماري الامثل لأراضي الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في اطار الحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات.

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كما وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، بضروة تكاتف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والعمل المشترك لاستمرار النهوض بالشركة، وتنفيذ خطتها الإستراتيجية، مؤكدًا على أهمية استغلال الطاقات البشرية الموجودة بالشركة، ونقل خبرات السادة أعضاء مجلس الإدارة إلى العاملين بها، بما يحقق التكامل ويسهم في تحقيق أهداف الشركة الطموحة واتخاذ كافة الاجراءات والآليات التي تحقق زيادة كبيرة في الإيرادات في كل عام عن العام السابق له.