نعرض لكم الان تفاصيل خبر انطلاق النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 09:14 مساءً - شاهندة إبراهيم_ قال مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض في إنفورما ماركتس مصر، إن سوق الأغذية في مصر نما بنسبة 35% خلال عام 2024، مع توقعات بلوغه 125.4 مليار دولار بحلول 2028.

وفي ظل هذا النمو المتسارع الذي يشهده قطاعا التصنيع الغذائي والسلع الاستهلاكية في مصر وإفريقيا، تنطلق فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2025، في مركز مصر للمعارض الدولية.

وأشار خليل في بيان له إلى أن الموقع الإستراتيجي لمصر، بجانب صناعة التغليف التي تقدر قيمتها بـ 4.8 مليار دولار، وأكثر من 17 ألف شركة تعمل في قطاع تصنيع الأغذية، يضعها في موقع ريادي كداعم رئيسي للنمو الصناعي في المنطقة.

وتابع: “نطمح من خلال هذه المعارض إلى تحفيز الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية الصناعية، وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري في سلاسل التوريد العالمية”.

ومن جانبه، قال محمد عبد الحميد، مدير معرضي Fi Africa وProPak MENA، إن اختيار مصر لتكون الذراع الإقليمية لاثنين من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في تصنيع وتغليف الأغذية يؤكد على المكانة الإستراتيجية التي تحظى بها البلاد كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية.

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وأشار عبد الحميد إلى أن هذه المنصة تسلط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة في مصر، ومبادرات الحكومة التي تعزز مكانتها كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية، كما تسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجين المصريين، وتعزيز الالتزام بالاستدامة والحد من الفاقد الغذائي عبر أحدث تقنيات التغليف.

وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب أكثر من 16,000 زائر من كبار المتخصصين وصُنّاع القرار، مما يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالي التصنيع الغذائي والتوريد والتصدير.

ويوفّر المعرض منصة إستراتيجية للتوسع نحو أسواق جديدة وتعزيز فرص التصدير عبر شراكات إقليمية ودولية، تشمل جهات حكومية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة، وأخرى عالمية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والمنظمة العالمية للتغليف (WPO)، ومؤسسة مستشاري السلامة الغذائية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا MEFOSA))، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة EOS))، والمنظمة العربية للتنمية الصحية (AHDO)، والمجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وغرفة صناعات الطباعة والتغليف (CPPI)، وغرفة صناعة الغذاء (CFI)، وغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها (Chamber of Cereals).