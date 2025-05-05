نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد كجوك: الاستثمار بقوة فى العنصر البشري لتحقيق المستهدفات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 08:10 مساءً - دوت الخليج_ أطلقت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشروعها القومى «أنت أولاً»، في إطار التوجه الوطني للاستثمار في رأس المال البشري.

ووقّعت وزارة المالية، ويُمثلها أحمد كجوك وزير المالية، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتمثلها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، تحت شعار «أنت أولاً: المشروع القومي لوزارة المالية للاستثمار في العاملين بها».

نستهدف بناء كوادر بشرية أكثر كفاءة علميًا وعمليًا.. لصناعة قادة المستقبل

ويستهدف المشروع الاستثمار فى الكوادر العاملة بوزارة المالية والهيئات التابعة لها ووضع خطط وبرامج للقيادات على أسس علمية عالمية؛ إيمانًا بأن الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة هى حجر الزاوية لأداء مؤسسي محترف ومتطور.

ويأتي هذا البروتوكول تأكيدًا على دور الأكاديمية الوطنية للتدريب كشريك استراتيجي لوزارة المالية في تنفيذ مبادرتها “أنت أولًا”، التي تستهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين بالوزارة، باعتبارهم حجر الزاوية في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ مستهدفًا تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف قطاعات الوزارة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تقدِّمها الأكاديمية وفقًا لأحدث المعايير المهنية.

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ومن جانبه أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته بتوقيع هذا البرتوكول، الذى يفتح آفاقًا واعدة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين من أجل الاستثمار القوى فى العنصر البشرى؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.

وقال كجوك إننا منفتحون بشدة على توطين كل المعارف والخبرات والممارسات الدولية فى المجالات المالية والإدارية والاقتصادية.

توفير الفرص التدريبية المحفزة للإبداع والابتكار.. انطلاقًا من التحليل الواقعي للتحديات

وأضاف أننا نستهدف بناء كوادر بشرية أكثر كفاءة علميًا وعمليًا لصناعة قادة المستقبل، موضحًا ضرورة توفير الفرص التدريبية المحفزة للإبداع والابتكار؛ انطلاقًا من التحليل الواقعي للتحديات.

رشا راغب: برامح تدريبية تلبى الاحتياجات الواقعية للعاملين.. وتطور مهاراتهم الفنية والقيادية

وفي سياق متصل أكدت رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة نحو التحول المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة المالية يُعد نموذجًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لخدمة الأهداف التنموية.

وأضافت راغب: “نحن ملتزمون في الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية نوعية، مبنية على احتياجات واقعية، ومصممة خصيصًا لتلائم طبيعة عمل الكوادر داخل وزارة المالية، وسنعمل معًا على تطوير المهارات القيادية والفنية، بما يعزز من قدرة العاملين على اتخاذ القرار وإدارة التغيير بكفاءة”.

وأوضحت راغب أن الأكاديمية ستوفر برامج متنوعة تشمل التدريب التنفيذي، والتأهيل القيادي، والتطوير الإداري، إلى جانب ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تمكين الكوادر من أدوات وأساليب العمل الحديثة، ومواكبة التحول الرقمي في الإدارة المالية.

وشملت الزيارة قيام كل من رشا راغب، وأحمد كجوك، بجولة تفقدية داخل مباني الأكاديمية، تلاها لقاء مع متدربي البرامج المختلفة، ومتابعة سير العملية التدريبية داخل أروقة الأكاديمية، واختُتمت الزيارة بالتقاط صورة تذكارية جماعية مع خريجات برامج مدرسة “المرأة للتأهيل للقيادة”.

ويُعد هذا البروتوكول امتدادًا لرؤية الأكاديمية في دعم المؤسسات الوطنية، واستثمار الطاقات البشرية عبر منظومة تدريب وتطوير متكاملة، تقوم على الابتكار والاستدامة، بما يعزز من جودة الخدمات الحكومية ويُسرّع من وتيرة الإصلاح الإداري.