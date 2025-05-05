نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تعاود الارتفاع وعيار 21 يصعد 85 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 08:10 مساءً - شاهندة إبراهيم_ عاودت أسعار الذهب الارتفاع في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتصعد بقيمة 85 جنيها، ليسجل عيار 21 مستوى 4720 جنيها،وبلغ الجنيه الذهب نحو 37760 جنيهًا.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، بنحو 77 دولارًا، لتسجل 3318 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 5394 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 4046 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 3147 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب في السوق المحبية بنسبة 2.9 %، وبقيمة 140 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4775 جنيهًا، واختتم حول مستوى 4635 جنيهًا.

في حين تراجعت الأوقية بنسبة 2.3 %، وبقيمة 78 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3319 دولارًا، واختتمت حول 3241 دولارًا.

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أوضح إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية جاء مدفوعًا بصعود الأوقية في البورصة العالمية، وسط استقرار سعر صرف الدولار، بجانب استقرار الطلب المحلي.

وأضاف أن الأوقية افتتحت تعاملات الأسبوع على ارتفاعات قوية، بفعل ارتفاع الطلب، حيث أدى ضعف الدولار وتركيز المستثمرين على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الأسبوع الجاري، إلى تجدد الاهتمام بالتحوط بالملاذ الآمن.

ولفت إلى انخفاض الدولار، عقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الضعيفة، زاد من التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، لا سيما مع استمرار تأثير التضخم والتوترات الجيوسياسية.

في حين يُتوقع كثير من المحللين أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأربعاء المقبل، وسط ضغوط سياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرروة خفض أسعار الفائدة.

ويلعب الذهب دورًا كأداة للتحوط، وسط مخاطر التضخم وعدم اليقين السياسي.

في حين قال بنك جولدمان ساكس، إن مشتريات البنوك المركزية القوية من الذهب، وتباطؤ إنتاج الطاقة الشمسية في الصين، وارتفاع مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، عوامل من المرجح أن تُبقي أداء الذهب مرتفعة خلال الفترة المقبلة.