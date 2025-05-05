مال وأعمال

البنك المركزي المصري: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 502.6…

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  • البنك المركزي المصري: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 502.6… 1/10
  • البنك المركزي المصري: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 502.6… 2/10
  • البنك المركزي المصري: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 502.6… 3/10
  • البنك المركزي المصري: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 502.6… 4/10
  • البنك المركزي المصري: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 502.6… 5/10
  • البنك المركزي المصري: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 502.6… 6/10
  • البنك المركزي المصري: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 502.6… 7/10
  • البنك المركزي المصري: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 502.6… 8/10
  • البنك المركزي المصري: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 502.6… 9/10
  • البنك المركزي المصري: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 502.6… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 502.6… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 08:10 مساءً - سمر السيد_ أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 بالفترة من يوليو/ديسمبر 2024، عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 502.6 مليون دولارمقابل 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، حسبما أفاد البنك المركزي المصري المصري.

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وقال البنك المركزي المصري في بيان صحفي نشره على موقعه الالكتروني الرسمي، إن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار خلال فترة  المقارنة السابق ذكرها، مرجعًا ذلك لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 47.4% ليسجل نحو 27.5 مليار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 21.2% ليسجل نحو 7.2 مليار دولار.

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وأضاف المركزي المصري أن ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 81.6% ساعد على الحد من تفاقم هذا العجز، نتيجة تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

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وأوضح المركزي أن قيمة صافي التحويلات الجارية بلغت نحو 17.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

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على الجانب الآخر، تراجع العجز في دخل الاستثمار بمعدل 17.2% مسجلاً نحو 7.9 مليار دولار، فيما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 7.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل 8.4 مليار دولار.

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وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بقيمة 6 مليار دولار، بينما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بمصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.7 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي المصري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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