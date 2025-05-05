ترامب يلمح لاتفاقيات تجارية مرتقبة خلال أيام

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 07:13 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعقد اجتماعات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، لمناقشة اتفاقيات تجارية، مشيرا إلى أن الأولوية الرئيسية له في التعامل مع بكين تتمثل في إبرام اتفاق تجاري عادل.

وأضاف ترامب أنه لا يعتزم التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين يجرون مباحثات مع المسؤولين الصينيين بشأن أمور عديدة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج“.

وعند سؤاله عما إذا كان سيتم الإعلان عن أي اتفاقيات تجارية هذا الأسبوع، قال ترامب أنه من الممكن حدوث ذلك لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وأضاف ترامب على متن طائرة الرئاسة “إير فورس ون”: “نحن نتفاوض مع العديد من الدول، ولكن في نهاية المطاف، سأضع اتفاقياتي الخاصة – لأنني أنا من يضع الاتفاقية، وليس هم من يضعونها”. وتابع: “تستمرون في طرح السؤال نفسه: ‘متى ستوافق؟’ الأمر متروك لي، وليس لهم”.

فيما ألمحت الصين إلى إمكانية حدوث انفراجة في الأيام الأخيرة، بينما قال ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز” في تعليقات بُثت يوم الأحد إنه مستعد لخفض الرسوم الأميركية في مرحلة ما.

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فرض ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 145% على الواردات الصينية، وردّت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.

وهزّت هذه الخطوات الأسواق، وهددت برفع أسعار معدات التصنيع، بالإضافة إلى السلع بأسعار معقولة يعتمد عليها الكثير من الأمريكيين، بما في ذلك الملابس والألعاب.