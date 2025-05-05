مال وأعمال

أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو

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  • أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو 1/10
  • أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو 2/10
  • أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو 3/10
  • أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو 4/10
  • أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو 5/10
  • أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو 6/10
  • أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو 7/10
  • أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو 8/10
  • أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو 9/10
  • أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار غاز البترول المسال لشهر مايو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 07:13 مساءً - العربية.نت_ قال متعاملون، اليوم الاثنين، إن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية خفضتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر مايو بين 0.8 و10.9% عن الشهر السابق بسبب زيادة المعروض العالمي.

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وأضاف المتعاملون أن سعر البيع الرسمي لغاز البروبان من أرامكو لشهر مايو انخفض 5 دولارات إلى 610 دولارات للطن، كما نزل سعر غاز البيوتان 15 دولارا إلى 590 دولارا للطن.

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والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال ولكل منهما نقطة غليان مختلفة عن الآخر، وفقًا لـ “”.

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ويستخدم غاز البترول المسال وقودا للسيارات وفي التدفئة ومادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.

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وقال المتعاملون إن سوناطراك خفضت سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر مايو 60 دولارا إلى 490 دولارا للطن، ونزلت سعر البيوتان 55 دولارا إلى 490 دولارا للطن.

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وتُستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية الخاصة بسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود، والتي تشمل تركيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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