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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رشا عبد العال: شراكة ويقين وخدمات إلكترونية متطورة للمجتمع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 06:15 مساءً - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التطوير يأتي متزامنًا مع بدء تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، التى تهدف إلى بناء علاقة شراكة حقيقية بينال مصلحة ومجتمع الأعمال والممولين، ترتكز على أسس من اليقين، والخدمة المتطورة، وتبسيط الإجراءات، مع تبنى أحدث الحلول التكنولوجية.
يحمل التصميم الجديد لـ “اللوجو” دلالات واضحة تعكس التوجهات والرؤية المستقبلية لوزارة المالية ومصلحة الضرائب؛ فاللون الأخضر يرمز إلى الاستمرارية والنمو، وهو ما يعكس التزامنا بتوفير بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار، بينما يحمل التمثيل الحديث للهرم دلالة الأسهم المالية، التى ترمز إلى الشراكة واليقين والخدمات المتطورة، فى إشارة واضحة إلى التقدم التكنولوجى والتحول الرقمى الذى تنتهجه الوزارة والمصلحة.
ويجسد اللون الأزرق مبادئ الثقة والمصداقية والشفافية، التى تعد الركيزة الأساسية فى علاقة مصلحة الضرائب مع الممولين، تحقيقًا للتكامل والشراكة الحقيقية من أجل دعم الاقتصاد الوطنى.
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