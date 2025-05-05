رئيس الوزراء: سرعة تنفيذ منظومة التأشيرة الإلكترونية العاجلة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 05:13 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بسرعة وضع آليات تنفيذية كاملة لتطوير استخراج التأشيرة العاجلة الالكترونية، بما يُسهم في تحقيق أهداف هذه المنظومة؛ في تيسير إجراءات دخول السائحين وتحسين الخدمات المُقدمة لهم في المطارات والمنافذ.

جاء ذلك، خلال عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لمتابعة الخطوات الخاصة بتيسير إجراءات دخول السائحين لجميع المطارات والمنافذ المختلفة.

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل وفق خطة تستهدف مضاعفة أعداد السياح الوافدين، حيث تسعى حالياً إلى اتخاذ خطوات تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للسائحين الوافدين إلى مصر من مختلف البلدان، خاصة تيسير إجراءات الدخول والخروج عبر جميع المطارات والمنافذ المختلفة، سواء من خلال تطوير المنصة الخاصة بالتأشيرة الالكترونية، أو النهوض بالبنية التحتية والمرافق بمختلف المطارات، وتحسين تجربة السائح بوجه عام.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة أن يشعر السائح القادم إلى مصر بتغيير حقيقي وملموس في كل الإجراءات المُتبعة داخل المطارات والمنافذ المختلفة، بداية من حصوله على التأشيرة، ومروراً بوصوله المطار، ثم خروجه منه، وكذا تعامله مع مختلف جهات الدولة خلال الفترة التي يقضيها في مصر، لخلق تجربة مميزة تشكل دافعاً لتكرارها والترويج لها في الأسواق السياحية المختلفة.

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وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تقديم عرض حول المنظومة المقترح تنفيذها للحصول على التأشيرة العاجلة الكترونياً، بآلية عمل تُمكن حصول السائحين على التأشيرة لدى وصولهم إلى المطار عبر خطوات سهلة وميسرة، سواء من خلال استخدام المنصة الإلكترونية أو تطبيق على الهاتف المحمول، أو عن طريق نقاط الخدمة الذاتية.

كما تمت الإشارة إلى أن خطة التنفيذ المُقترحة لهذه المنظومة تتضمن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي في مطار القاهرة الدولي، ليتبعها تنفيذ المرحلة الأولى في سبعة مطارات أخرى، ثم التوسع في المرحلة الثانية وصولًا إلى تغطية الـ 14 مطاراً.

حضر الاجتماع، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء أشرف البرنس، مُمثلاً عن قطاع المنافذ بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.