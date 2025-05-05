نعرض لكم الان تفاصيل خبر “طيبة المنزلاوي” تستهدف تصدير منتجاتها إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 05:13 مساءً - شاهندة إبراهيم .. تستهدف مجموعة طيبة المنزلاوي للصناعات الهندسية فتح أسواق تصديرية جديدة في السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وليبيا، بجانب دول وسط إفريقيا.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إنها تعمل حاليًا على تطوير منتجاتها وتحديثها، مفضلًا عدم الكشف عن الاستثمارات المرصودة في هذا الشأن.

وأضاف المنزلاوي في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن “طيبة المنزلاوي” قدمت طلبًا للاستفادة من مبادرة تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج؛ لدعم خطة تطوير منتجاتها وصولًا إلى جودة عالية وسعر منافس.

وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت، في منتصف أبريل الماضي، بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.

توفّر المبادرة تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص بإجمالي 30 مليار جنيه بسعر عائد 15% لمدة 5 سنوات.

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وتقدم المبادرة حوافز إضافية أخرى لتعميق وتوطين الصناعة، منها: خفضًا إضافيًا على سعر العائد حتى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو حال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

وتغطي المرحلة الأولى 7 قطاعات صناعية هي: (الأدوية، والأغذية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء).

ومجموعة طيبة المنزلاوي متخصصة في تصنيع وتوريد أنظمة تكييف الهواء في مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لأكثر من 40 عاما GREE، وتمتلك 4 مرافق تصنيع في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وفي سياق آخر، أكد المنزلاوي، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين – الصينيين، وجود اهتمام كبير من الشركات الصينية للدخول في استثمارات مشتركة بالسوق المصرية.

الصناعات الهندسية والنسيج محط أنظار الاستثمارات الصينية

وأوضح أن الاستثمارات الصينية المرتقب دخولها تتركز في القطاعات الهندسية والنسيج والكيماويات والتعدين والطاقة الجديدة والمتجددة، قائلًا: “كل أسبوع يشهد دخول وفود صينية عديدة لتوقيع بروتوكولات تعاون”.