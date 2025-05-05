نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار وترقب قرار الفيدرالي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 04:16 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مدعومة بانخفاض الدولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون وضوحاً أكبر بشأن السياسات التجارية بين أمريكا وشركائها، إضافة إلى قرار السياسة النقدية المرتقب من الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3258.16 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 3263.00 دولاراً للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% أمام سلة من العملات الرئيسية، ما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة أعربت مراراً عن استعدادها للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدة ترحيب بكين بإجراء محادثات.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يقيل رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل انتهاء ولايته في مايو أيار 2026، لكنه وصفه بـ«المتصلّب تماماً»، مجدداً دعوته إلى خفض معدلات الفائدة.

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وتراجعت رهانات المستثمرين على خفض الفائدة في يونيو، عقب بيانات وزارة العمل الأمريكية التي أظهرت إضافة عدد وظائف يفوق التوقعات خلال أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%، في مؤشر على استمرار قوة سوق العمل.

وتركّز الأسواق هذا الأسبوع على قرار البنك المركزي المصري الأمريكي وتصريحات عدد من مسؤوليه، في محاولة لاستشراف مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تستأنف الأسواق الصينية التداول غداً الثلاثاء، بعد عطلة عيد العمال التي بدأت في الأول من مايو.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ إلى 32.02 دولاراً للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.5٪ إلى 954.88 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2٪ إلى 951.36 دولاراً.