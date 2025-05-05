نعرض لكم الان تفاصيل خبر شراكات تصنيع للغير بين 150 شركة مصرية وكيانات أجنبية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 04:16 مساءً - محمد أحمد .. أعلن الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، ترتيب شراكات بين 150 شركة مصرية وأخرى أجنبية من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

وأوضح عز في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن هذه الجهود تستهدف جذب استثمارات غير مباشرة عبر التصنيع للغير، مستفيدين من الرسوم الأمريكية المخفضة على الصادرات المصرية، والمحددة بنسبة 10% فقط.

ومطلع أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على معظم دول العالم بحد أدنى 10%، قبل أن يؤجل تطبيقها 90 يومًا.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الاتحاد لتعظيم الاستفادة من تغيرات السياسة التجارية الدولية بزيادة الصادرات وتعزيز نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة محليًا، دون الحاجة إلى استثمارات أجنبية مباشرة في المرحلة الأولى.

وأشار عز إلى أن مصر خيار مثالي أمام الشركات العالمية التي تسعى إلى تجاوز الرسوم الأمريكية بتصنيع منتجاتها في دول بديلة؛ نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج وتوافر العمالة المدربة، والبنية التحتية الصناعية.

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وأوضح أن العديد من هذه الشركات بدأ بالفعل في التعاقد مع مصانع مصرية قائمة، لا سيما في قطاعات الصناعات الهندسية، والغذائية، والملابس الجاهزة.

وأكد عز أن بعض المصانع بدأت العمل ورديتين يوميًا لتلبية الطلب المتزايد، لافتًا إلى أن هذا التعاون يتضمن تقديم الشركات الأجنبية للمكونات والتصميمات الفنية والدعم الفني، بينما تتولى المصانع المصرية عملية الإنتاج وتصدير المنتجات النهائية.

وأوضح أن نسبة المكون المحلي في بعض المنتجات قد تصل إلى 45%، وهو ما يدعم نمو الصناعة الوطنية ويفتح فرصًا جديدة أمام المصانع الصغيرة.

توقعات بتحول بعضها إلى استثمارات طويلة الأجل خلال عام

وتوقع أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن تتحول العديد من هذه التعاقدات إلى شراكات استثمارية طويلة الأجل خلال أقل من عام.