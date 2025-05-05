ترامب يدافع عن سياساته الاقتصادية ويهاجم بايدن

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 10:16 صباحاً - العربية.نت_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إن النواحي الجيدة في الاقتصاد الأمريكي هي نتيجة لسياساته، في حين أن “النواحي السيئة” نتيجة قرارات سلفه جو بايدن الذي “قام بعمل سيء”.

وأضاف ترامب، اليوم الأحد: “في النهاية أتحمل مسؤولية كل شيء.. لكنني هنا منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر”.

وأوضح ترامب، أن الاقتصاد الأميركي يعكس “في جوانب معينة” سياساته، وفق وكالة “فرانس برس“.

وقال ترامب دفاعًا عن الحرب التجارية التي شنها منذ عودته إلى البيت الأبيض إنها “ساهمت في خفض الأسعار”.

ورغم أن مقاييس الاقتصاد الأمريكي المنتظمة تكشف توترًا متزايدًا، فإن المؤشرات الرسمية تظل مستقرة، فقد بلغ معدل البطالة 4.2% في أبريل و2.3% في مارس وهو أعلى بقليل من هدف البنك المركزي المصري الأمريكي.

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لكن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي خفضوا توقعاتهم لأول اقتصاد في العالم مع نمو أقل ونسبة تضخم وبطالة أكبر.

وعندما سُئل عن خطر الركود في الولايات المتحدة، أجاب الرئيس الأمريكي “كل شيء ممكن”.

وأضاف ترامب: “إنها فترة انتقالية، وأعتقد أن الأمور ستسير على أحسن ما يرام”، متوقعًا أكبر طفرة اقتصادية في تاريخ أميركا بفضل خياراته السياسية.

وبشأن بكين التي يستهدفها ترامب بشكل خاص بفرض رسوم إضافية بنسبة 145% على المنتجات “المصنوعة في الصين”، قال “لقد قطعنا العلاقات التجارية بفرض هذه الرسوم الجمركية المرتفعة”.

وأضاف ترامب: “هذا لا يطرح مشكلة”، مؤكدًا أنه سيعود ويخفضها “في مرحلة ما”.