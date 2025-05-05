نعرض لكم الان تفاصيل خبر آي صاغة: 140 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 مايو 2025 01:19 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 2.9% وبقيمة 140 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

كما تراجعت الأوقية بنسبة 2.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 افتتح التعاملات عند مستوى 4775 جنيهًا، واختتم حول 4635 جنيهًا.

في حين تراجعت الأوقية بقيمة 78 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3319 دولارًا، واختتمت حول 3241 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 5297 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3973 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 3090 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37080 جنيهًا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح أن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 365 جنيهًا منذ أن لامست أعلى مستوى لها عند 5000 جنيه في 22 أبريل، وهو ما يؤكد ضرورة تجنب شراء الذهب وقت موجات الارتفاعات المتتالية والمفاجئة حتى لا يتعرض المواطنين للخسارة.

وأضاف أن الأوقات المناسبة للبيع والشراء هي التي تشهد الأسواق فيها حالة من الاستقرار.

ولفت إلى أن الأسواق شهدت تحسنًا محلوظًا في المبيعات مع ارتفاع الأسعار خلال الشهر الأخير، وذلك في إطار مخاوف الواطنين من عدم “تفويت الفرصة”، وهو ما سيعرضهم للخسارة أو الانتظار لفترة لحين عودة الأسعار لنفس المستويات مرة أخرى.

وأشار إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالبورصة العالمية بفعل عمليات جني الأرباح، وانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ولفت إلى أن تطور المفاوضات يمثل أول مؤشر على أن أكبر اقتصادين في العالم قد يتخذان خطوات نحو حل نزاعهما التجاري، الذي أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 7% عن أعلى مستوى لها في 22 أبريل الماضي عند 3500 دولار للأوقية؛ ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة بنحو 24% منذ بداية العام، وعلى الرغم من ضغوط البيع، لا يزال الذهب يمتلك فرصة قوية في استمرار الصعود، في ظل إدارة ترامب المتقلبة وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي.