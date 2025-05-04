مال وأعمال

المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا

0 نشر
0 تبليغ

  • المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا 1/10
  • المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا 2/10
  • المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا 3/10
  • المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا 4/10
  • المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا 5/10
  • المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا 6/10
  • المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا 7/10
  • المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا 8/10
  • المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا 9/10
  • المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 مايو 2025 07:16 مساءً - سمر السيد ومحمد أحمد _ قال نارايانان فالاياباتار، الرئيس التنفيذي لشركتي المصرية للأسمدة المعروفة اختصارًا بـ”إي إف سي EFC” ، والمصرية للصناعات الأساسية المعروفة اختصارًا بـ”إيبيك EBIC”، إن حجم إنتاج المصرية للأسمدة يُقدَّر بنحو 1.4 مليون طن من سماد اليوريا سنويًّا.

predco_adv_2021

أضاف في تصريحات لجريدة “دوت الخليج” إن الشركة تُصدّر ما يقرب من 1.2 مليون طن سنويًّا من سماد اليوريا إلى الأسواق العالمية، بينما يُخصص الجزء المتبقي لصالح السوق المحلية، والذي يُباع ضمن منظومة الدعم الحكومي.

E-Bank

تابع أن الشركة المصرية للصناعات الأساسية تصدر أيضًا الأمونيا لأوروبا وشركاء آخرين، مفضلًا عدم الإفصاح عن تفاصيل استثمارات شركتيه أو خططهما التوسعية المستقبلية.

NTRA 2022
contact_04-2025

تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من شركتي المصرية للأسمدة، والمصرية للصناعات الأساسية مملوكتان لشركة فرتيجلوب Fertiglobe، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعد أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

AYADY
propakmena

وتمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة – حصة الأغلبية في شركة فرتيجلوب بنسبة 86.2%، في صفقة أتمتها الشركة الإماراتية أكتوبر الماضي، وبلغت قيمتها نحو 13.28 مليار درهم (3.62 مليار دولار).

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

وتعتبر مصر من ضمن الدول المنتجة للأسمدة عالميًّا، حيث تأتي في المركز الأول عربيًّا والخامس عالميًّا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 ملايين طن سنويًّا، حسبما صرح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال شهر فبراير الماضي.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا