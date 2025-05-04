المصرية للأسمدة تصدر 1.2 مليون طن من اليوريا سنويا

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 مايو 2025 07:16 مساءً - سمر السيد ومحمد أحمد _ قال نارايانان فالاياباتار، الرئيس التنفيذي لشركتي المصرية للأسمدة المعروفة اختصارًا بـ”إي إف سي EFC” ، والمصرية للصناعات الأساسية المعروفة اختصارًا بـ”إيبيك EBIC”، إن حجم إنتاج المصرية للأسمدة يُقدَّر بنحو 1.4 مليون طن من سماد اليوريا سنويًّا.

أضاف في تصريحات لجريدة “دوت الخليج” إن الشركة تُصدّر ما يقرب من 1.2 مليون طن سنويًّا من سماد اليوريا إلى الأسواق العالمية، بينما يُخصص الجزء المتبقي لصالح السوق المحلية، والذي يُباع ضمن منظومة الدعم الحكومي.

تابع أن الشركة المصرية للصناعات الأساسية تصدر أيضًا الأمونيا لأوروبا وشركاء آخرين، مفضلًا عدم الإفصاح عن تفاصيل استثمارات شركتيه أو خططهما التوسعية المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من شركتي المصرية للأسمدة، والمصرية للصناعات الأساسية مملوكتان لشركة فرتيجلوب Fertiglobe، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعد أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة – حصة الأغلبية في شركة فرتيجلوب بنسبة 86.2%، في صفقة أتمتها الشركة الإماراتية أكتوبر الماضي، وبلغت قيمتها نحو 13.28 مليار درهم (3.62 مليار دولار).

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وتعتبر مصر من ضمن الدول المنتجة للأسمدة عالميًّا، حيث تأتي في المركز الأول عربيًّا والخامس عالميًّا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 ملايين طن سنويًّا، حسبما صرح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال شهر فبراير الماضي.