ملف.. رد الأعباء التصديرية بنسبة 10% خطوة إيجابية تحتاج…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 مايو 2025 06:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال أصحاب شركات، إن رد الأعباء المفترض تطبيقه بنسبة 10%، يمثل خطوة أولى في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المصدرين ودعم القطاعات الإنتاجية. ولفتوا إلى أن هذه النسبة تعكس توجهًا حكوميًّا جادًّا نحو تعزيز التنافسية وتحفيز عجلة التصدير، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.

أوضحوا، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن تحديد نسبة 10% يُعد مؤشرًا إيجابيًّا، لكنه يحتاج إلى مراجعة دورية لضمان تحقيق الأثر المطلوب على المدى البعيد.

وطالبوا بأن يتم رد الأعباء خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين، حتى لا تتأثر السيولة النقدية لدى الشركات، ولضمان استمرار حركة الإنتاج دون عوائق.

لفتوا إلى أن التأخير في صرف مستحقات المصدرين قد ينعكس سلبًا على أدائهم في الأسواق الخارجية. وأكدوا أهمية وجود آلية واضحة وشفافة تضمن الصرف المنتظم دون تعقيدات بيروقراطية.

أضافوا أن الثقة في منظومة الدعم ترتبط بشكل مباشر بسرعة التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

محمد قاسم: مطالب بتنوع دعم المصدرين.. بين نقدي وعيني وخدمي

وليد جمال الدين: برنامج رد الأعباء التصديرية يعاني البيروقراطية ويجب أتمتة الإجراءات

شريف الصياد: الدعم خُفّض 70% والمصدرون غير راضين

حسن مبروك: تأخر رد الأعباء يعوق التصدير ويضعف التنافسية