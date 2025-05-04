- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. رد الأعباء التصديرية بنسبة 10% خطوة إيجابية تحتاج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 4 مايو 2025 06:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال أصحاب شركات، إن رد الأعباء المفترض تطبيقه بنسبة 10%، يمثل خطوة أولى في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المصدرين ودعم القطاعات الإنتاجية. ولفتوا إلى أن هذه النسبة تعكس توجهًا حكوميًّا جادًّا نحو تعزيز التنافسية وتحفيز عجلة التصدير، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
أوضحوا، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن تحديد نسبة 10% يُعد مؤشرًا إيجابيًّا، لكنه يحتاج إلى مراجعة دورية لضمان تحقيق الأثر المطلوب على المدى البعيد.
وطالبوا بأن يتم رد الأعباء خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين، حتى لا تتأثر السيولة النقدية لدى الشركات، ولضمان استمرار حركة الإنتاج دون عوائق.
لفتوا إلى أن التأخير في صرف مستحقات المصدرين قد ينعكس سلبًا على أدائهم في الأسواق الخارجية. وأكدوا أهمية وجود آلية واضحة وشفافة تضمن الصرف المنتظم دون تعقيدات بيروقراطية.
أضافوا أن الثقة في منظومة الدعم ترتبط بشكل مباشر بسرعة التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة.
تابعنا على | Linkedin | instagram
محمد قاسم: مطالب بتنوع دعم المصدرين.. بين نقدي وعيني وخدمي
وليد جمال الدين: برنامج رد الأعباء التصديرية يعاني البيروقراطية ويجب أتمتة الإجراءات
شريف الصياد: الدعم خُفّض 70% والمصدرون غير راضين
حسن مبروك: تأخر رد الأعباء يعوق التصدير ويضعف التنافسية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملف.. رد الأعباء التصديرية بنسبة 10% خطوة إيجابية تحتاج… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.