محمد قاسم: مطالب بتنوع دعم المصدرين.. بين نقدي وعيني وخدمي

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 مايو 2025 05:13 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن برنامج رد الأعباء التصديرية يحتاج إلى إعادة نظر شاملة، سواء من حيث القيمة أو النسبة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي يجب أن يكون تسهيل إجراءات الصرف ورفع القدرة التنافسية للمصدر المصري في الأسواق العالمية.

أضاف قاسم، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن المصدر يطلب دعمًا لأنه يتحمل أعباء حقيقية، ومن ثم فمن المنطقي أن يكون الدعم بمثابة إعفاء من تلك الأعباء. وتابع قائلًا: “المصدر أو المستثمر يتوقع الحصول على 50% على الأقل من الدعم، خاصة في ظل المعوقات التي يواجهها، مثل إجراءات الإفراج الجمركي التي قد تستغرق 14 يومًا في مصر، مقارنة بـ14 ساعة في دول أخرى”.

ولفت قاسم إلى أن البيروقراطية الإدارية تمثل عائقًا كبيرًا أمام المصدرين، داعيًا إلى ضرورة التخلص منها، إلى جانب خفض الرسوم الباهظة المفروضة على البضائع، والتي تُثقل كاهل المصدر المصري.

وأكد قاسم على أهمية أن يكون الدعم المقدم للمصدرين متنوعًا، بين دعم نقدي، وعيني، وخدمي، مع ضرورة الإسراع في صرف المستحقات، مشددًا على أن الزمن المناسب لتنفيذ البرنامج يجب ألا يتجاوز ثلاثة أسابيع بعد استلام المستندات المطلوبة.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة لصرف الدعم بسيطة، وتشمل الفاتورة الخاصة بالتصدير، ومستندات الشحن، وتحويل العملة الأجنبية الواردة من الخارج، مؤكدًا أن هذه المستندات يجب أن تكون كافية لإتمام العملية دون تعقيدات إضافية.