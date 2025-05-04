شريف الصياد: الدعم خُفّض 70% والمصدرون غير راضين

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 مايو 2025 05:13 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة جلايد لوسائل النقل، رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو للصناعات الهندسية، إن برنامج الدعم التصديري يُعد أداة مهمة لتعزيز الصادرات، لكنه ليس الأداة الوحيدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البرنامج الحالي لا يرضي المصدرين بأي حال من الأحوال.

أضاف الصياد في تصريحات خاصة لحابي، أن الشكل القائم للبرنامج لا يحظى بقبول المجتمع الصناعي أو التصديري، مشيرًا إلى أن خفض قيمة الدعم بنسبة 70% أمر غير مقبول وغير محفز، مطالبًا بضرورة العودة إلى تطبيق نسبة 10% من قيمة الصادرات، وفقًا لكل قطاع ونشاط.

وتابع: “نحتاج كذلك إلى منح امتيازات إضافية للمصدرين، مثل دعم الشحن إلى إفريقيا، ودعم الشركات المصدّرة التي تمتلك علامات تجارية، بالإضافة إلى دعم المشاركة في المعارض الدولية”.

ولفت إلى أهمية صرف الدعم المالي بشكل مباشر دون أي خصومات، سواء من الضرائب أو فواتير المياه، مؤكدًا ضرورة الالتزام بصرف المستحقات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، حتى يحقق البرنامج هدفه الأساسي وهو تقليل تكلفة التصدير على المصنعين والمصدرين.

وأشار شريف الصياد إلى أن البرنامج السابق، الذي تم تطبيقه قبل عامين، كان جيدًا من حيث القيمة والسرعة في الصرف، مضيفًا أن دعم الصناعات الهندسية يجب أن يصل إلى 10% لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية للمصدرين في هذا القطاع الحيوي.