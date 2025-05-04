وزير التموين: إعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بشركة قها…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 مايو 2025 04:13 مساءً - شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على العمل لإعادة إحياء العلامات التجارية الخاصة بشركة قها للأغذية، لتعزيز الحصة السوقية وتلبية احتياجات المستهلكين.

جاء ذلك، خلال عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزير آليات تعزيز المعروض من السلع ومنتجات الشركة بالأسواق المحلية، إضافة الى خطط الشركة للتوسع في تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، مع ضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين.

كما استعرض الاجتماع تقارير الأداء المالي والتسويقي للشركة، حيث شدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى

وتطرقت المناقشات إلى أهمية رفع الطاقات الإنتاجية وتكثيف المعروض من السلع الغذائية المحفوظة بأسعار عادلة، بما يساهم في استقرار السوق وحماية المستهلك، كما أكد ممثلو الشركة التزامهم بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع استعدادهم لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية.

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وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الوزارة والشركات التابعة، لضمان تنفيذ خطط التطوير والتوسع وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة التموين على دعم الشركات الوطنية، وتعزيز الاستقرار بالسوق المصري، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد عبده مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة والدكتور سعيد الدليل الرئيس التنفيذي للشركة.