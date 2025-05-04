مال وأعمال

مدحت نافع: موازنة الثلاث سنوات خطوة إيجابية تهدف إلى تحقيق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدحت نافع: موازنة الثلاث سنوات خطوة إيجابية تهدف إلى تحقيق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 4 مايو 2025 02:14 مساءً - بارة عريان _ قال د. مدحت نافع عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إن الإعلان عن إعداد موازنة تمتد لثلاث سنوات يأتي على سبيل الاسترشاد والتخطيط، للوصول إلى التجانس بين الخطط الموضوعة لعام واحد، وتلك التي سيتم وضعها للأعوام الثلاثة.

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وأكد نافع في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن تلك الخطوة تتسم بكونها إيجابية، منوهًا إلى أنها لن تؤثر على الموازنة التي يتم إعدادها لعام مالي واحد.

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تخطيط متوسط الأجل لتعزيز الأداء وضبط إيقاع توازنات الاقتصاد الكلي

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وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق نوع من التخطيط متوسط الأجل فيما يتعلق بضبط الأداء الاقتصادي، وكذلك على صعيد ضبط إيقاع توازنات الاقتصاد الكلي ورده إلى توازناته المعتبرة.

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وأشار إلى أن الدافع وراء هذه الخطوة يكمن في السعي لتحسين القدرة على التخطيط، ليكون لدى الدولة خطة مستمرة، حتى إذا تغيرت الحكومات، الأمر الذي يضمن أن تغير الأشخاص لن يسفر عن تغير كبير في الاتجاه الاقتصادي العام.

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وتابع قائلًا: “في اعتقادي، سيتم إعداد تلك الموازنة التي ستمتد إلى 3 أعوام في شكل أقرب إلى الاسترشادي، وهو ما سيتم تعديله باستمرار، أي إن كل عام سيشهد تعديلًا على ما تم تخطيطه للسنوات الثلاث المقبلة”.

ونوه مدحت نافع إلى أن هذه العملية تتسم بكونها معقدة، لافتا إلى أن هذا التعقيد يزداد صعوبة مع إلزام الحكومة بوجود نوعين من الموازنات، وهما الموازنة العامة، والموازنة التي تدخل ضمنها الهيئات الاقتصادية، والتي تحظى بنوع من الشمول في إعدادها، الأمر الذي يزيد من التعقيد، محذرًا مما يطلق عليه الإفصاح المفرط، والذي قد يأتي بالمزيد من التعقيد، وهو ما قد يسفر عن التباس، ومن ثم لا يتحقق معه الغرض الجيد منه.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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