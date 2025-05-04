ترامب يعتزم خفض ميزانية ناسا 6 مليارات دولار.. وتحويل مليار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 مايو 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ طرحت إدارة الرئيس دونالد ترامب خطةً لخفض حوالي 6 مليارات دولار من ميزانية وكالة ناسا، مع تخصيص مليار دولار من الأموال المتبقية لمبادرات تُركز على المريخ، بما يتماشى مع طموحٍ راود إيلون ماسك وشركته سبيس إكس لصناعة الصواريخ.

وذكرت نسخة من الميزانية التقديرية المنشورة على موقع ناسا الإلكتروني يوم الجمعة أن هذا التغيير يُركز تمويل ناسا على “التغلب على الصين في الوصول إلى القمر، وعلى إرسال أول إنسان إلى المريخ”.

وأضافت ناسا أيضاً أنها ستحتاج إلى “تبسيط” قوتها العاملة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وعمليات مركز ناسا، وصيانة المرافق، وأنشطة البناء والامتثال البيئي، وإلغاء العديد من البعثات “التي لا يُمكن تحمل تكلفتها”، مع تقليص البعثات العلمية من أجل “المسؤولية المالية”.

من جانبها، صرحت جانيت بيترو، القائمة بأعمال مدير ناسا، في رسالة بريد إلكتروني إلى جميع أنحاء الوكالة يوم الجمعة، بأن الميزانية المحدودة المقترحة، والتي ستخفض حوالي 25% من تمويل وكالة الفضاء، “تعكس دعم الإدارة لمهمتنا وتمهد الطريق لإنجازاتنا العظيمة القادمة”.

وحثت بيترو موظفي ناسا على “المثابرة، والصمود، والانضباط اللازم لإنجاز أمور لم يسبق القيام بها من قبل – خاصة في بيئة مقيدة”، وفقاً للمذكرة التي حصلت عليها شبكة CNBC. وأقرت بيترو بأن الميزانية “ستتطلب خيارات صعبة”، وأن بعض “أنشطة ناسا ستتوقف”.