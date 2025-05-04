مطار القاهرة الدولي يشهد زيادة 12% بعدد الركاب في أبريل

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 مايو 2025 11:15 صباحاً - العربية نت_ كشفت بيانات رسمية حديثة، عن نمو ملحوظ في حركة الطيران والركاب بمطار القاهرة الدولي خلال أبريل 2025 بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2024.

حيث بلغ إجمالي عدد الركاب مليونين و621 ألفا و640 راكبا، بإجمالي عدد الرحلات 18 ألفا و966 رحلة.

وسجل عدد الركاب المسافرين نحو مليونا و283 ألفا و400 مسافر على متن 9470 رحلة جوية بنسبة زيادة قدرها 8% في إجمالي عدد الرحلات، و12% في إجمالي عدد المسافرين.

بينما بلغ عدد الركاب القادمين مليونا و338 ألفا و240 راكبا على متن 9496 رحلة جوية بنسبة نمو 7% في رحلات الوصول، و8% في عدد ركاب الوصول عن نفس الفترة من شهر أبريل 2024، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الخدمات المقدمة وتعزيز شبكة الربط الجوي.

ومن المتوقع، أن يشهد مطار القاهرة ارتفاعاً في حركة الركاب والحركة الجوية خلال الفترة القادمة مع زيادة الإقبال على السفر بالتزامن مع قرب موسم الحج.

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وتعكس هذه الأرقام النجاح المتواصل الذي يحققه مطار القاهرة الدولي في استقطاب مزيد من الحركة الجوية، إلى جانب تحسين تجربة السفر للمسافرين من خلال تطوير البنية التحتية وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا.