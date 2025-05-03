جيف بيزوس يكشف عن خطة لبيع ما يصل إلى 4.8 مليار دولار من…

دبي - احمد فتحي في السبت 3 مايو 2025 06:14 مساءً - سي إن بي سي_ يعتزم مؤسس أمازون، جيف بيزوس، بيع ما يصل إلى 25 مليون سهم من أسهم الشركة خلال العام المقبل، وفقاً لبيان مالي صدر يوم الجمعة.

يبيع بيزوس، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي عام 2021 ولكنه لا يزال المساهم الأكبر في أمازون، الأسهم في إطار خطة تداول اعتُمدت في 4 مارس، وفقاً للبيان. وتبلغ قيمة الحصة حوالي 4.8 مليار دولار بالسعر الحالي.

يأتي هذا الإفصاح عقب تقرير أرباح أمازون Amazon للربع الأول الذي صدر مساء الخميس. وبينما فاقت الأرباح والإيرادات التوقعات، جاءت توقعات الشركة للدخل التشغيلي في الربع الحالي أقل من توقعات وول ستريت.

تُظهر النتائج أن أمازون تتأهب لحالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وقد وُجّهت انتقادات لاذعة إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع بسبب تقرير يفيد بأن أمازون تعتزم عرض تكلفة الرسوم الجمركية على المتسوقين.

اتصل ترامب شخصياً ببيزوس للشكوى، فأوضحت أمازون أنه لن يكون هناك أي تغيير من هذا القبيل.

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سبق أن باع بيزوس أسهماً في أمازون بقيمة 13.5 مليار دولار العام الماضي، مسجلاً بذلك أول بيع له لأسهم الشركة منذ عام 2021.

منذ تسليمه منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون إلى آندي جاسي، أمضى بيزوس وقتاً أطول في شركته لاستكشاف الفضاء، بلو أوريجين Blue Origin، وصندوقه للمناخ والتنوع البيولوجي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.

وقد استخدم مبيعات أسهم أمازون للمساعدة في تمويل بلو أوريجين، بالإضافة إلى صندوق “اليوم الأول” الذي أطلقه في سبتمبر 2018 لتوفير التعليم في المجتمعات ذات الدخل المنخفض ومكافحة التشرد.