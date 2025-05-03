إدارة ترامب تقترح خفض 163 مليار دولار من الميزانية الاتحادية

دبي - احمد فتحي في السبت 3 مايو 2025 03:13 مساءً - سي إن بي سي_ اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحتفي بمرور 100 على ولايته الثانية، خفضاً في الإنفاق الاتحادي بقيمة 163 مليار دولار العام المقبل، مما سيؤدي إلى إلغاء أكثر من خمس الإنفاق غير العسكري باستثناء البرامج الإلزامية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بأن الميزانية المقترحة سترفع الإنفاق الدفاعي 13% والإنفاق على الأمن الداخلي بما يقرب من 65% مقارنة بالمستويات المقررة للعام الجاري. كما تشير التقديرات إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي 23% إلى أدنى مستوى منذ 2017.

وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت في البيان “في هذه المرحلة الحرجة، نحتاج إلى ميزانية تاريخية، ميزانية تنهي تمويلا يؤدي إلى تراجعنا، وتضع الأمريكيين في المقام الأول، وتقدم دعما لم يسبق له مثيل لجيشنا وأمننا الداخلي”.

وتتضمن التقديرات السنوية للبيت الأبيض بشأن الميزانية توقعات اقتصادية، بالإضافة إلى مقترحات مفصلة حول حجم الإنفاق في كل وكالة حكومية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر.

وتقع مسؤولية صياغة تشريعات الإنفاق على عاتق الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويختلف ما يقره المشرعون في النهاية عادة عن طلبات البيت الأبيض.