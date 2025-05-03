مال وأعمال

مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل بأبريل أعلى مستوى له منذ عام

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  • مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل بأبريل أعلى مستوى له منذ عام 1/8
  • مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل بأبريل أعلى مستوى له منذ عام 2/8
  • مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل بأبريل أعلى مستوى له منذ عام 3/8
  • مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل بأبريل أعلى مستوى له منذ عام 4/8
  • مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل بأبريل أعلى مستوى له منذ عام 5/8
  • مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل بأبريل أعلى مستوى له منذ عام 6/8
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  • مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل بأبريل أعلى مستوى له منذ عام 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل بأبريل أعلى مستوى له منذ عام من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 3 مايو 2025 02:12 مساءً - العربية نت_ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفعت في أبريل مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان.

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وزاد متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريًا تغير أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، 1% إلى 128.3 نقطة في أبريل مقارنة بتقديرات مارس عند 127.1 نقطة.

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كما ارتفع 7.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لـ “”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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