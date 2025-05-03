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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مؤشر أسعار الغذاء العالمية يسجل بأبريل أعلى مستوى له منذ عام من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 3 مايو 2025 02:12 مساءً - العربية نت_ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة إن أسعار السلع الغذائية العالمية ارتفعت في أبريل مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان.
وزاد متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريًا تغير أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، 1% إلى 128.3 نقطة في أبريل مقارنة بتقديرات مارس عند 127.1 نقطة.
كما ارتفع 7.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لـ “”.
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